В Николаеве во время комендантского часа светофоры будут работать в режиме мигающего желтого

В период комендантского часа с 22:00 до 06:00 светофоры в Николаеве будут функционировать в режиме предупредительного желтого мигания.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Водителей и жителей города просят соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными.
График настройки светофорных объектов:
9 ноября - проспект Центральный, проспект Героев Украины, ул. Пушкинская.
10 ноября – проспект Богоявленский, проспект Мира.
11 ноября – ул. Космонавтов, ул. Кузнецкая, ул. Чкалова, ул. Пограничная.
12 ноября – ул. Никольская, ул. Веселиновская, Одесское шоссе.
13 ноября – ул. Большая Морская.
Напомним, что 1 октября в Николаеве возобновили уличное освещение после долгого перерыва, но не повсюду.