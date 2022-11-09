В Николаеве во время комендантского часа светофоры будут работать в режиме мигающего желтого

В период комендантского часа с 22:00 до 06:00 светофоры в Николаеве будут функционировать в режиме предупредительного желтого мигания.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Водителей и жителей города просят соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными.

График настройки светофорных объектов:

9 ноября - проспект Центральный, проспект Героев Украины, ул. Пушкинская. 10 ноября – проспект Богоявленский, проспект Мира. 11 ноября – ул. Космонавтов, ул. Кузнецкая, ул. Чкалова, ул. Пограничная. 12 ноября – ул. Никольская, ул. Веселиновская, Одесское шоссе. 13 ноября – ул. Большая Морская.

Напомним, что 1 октября в Николаеве возобновили уличное освещение после долгого перерыва, но не повсюду.