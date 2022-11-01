«В ближайшее время все будем с теплом»: Мэр Сенкевич заявил, что в Николаеве завтра начнут запускать отопление в дома

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве начинается отопительный сезон.

Об этом говорится на видео, опубликованном в Telegram.

— Сегодня среднесуточная температура меньше 8°C. А это значит, что с завтрашнего дня у нас в Николаеве будет происходить запуск тепла. Работы начинаются уже сегодня. Мы будем включать все 95 котельных. Это свидетельствует о том, что скоро в вашем доме появится тепло, – сообщил городской голова.

Он добавил, если батареи будут не сильно теплые, то горожанам следует обращаться к управляющим компаниям или главе ОСМД, которые сотрудничают с энергопоставляющими компаниями и будут оперативно устранить все проблемы, которые могут возникнуть при запуске отопления.