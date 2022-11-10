Ученые сделали важное открытие для изучения древнего языка – они нашли расческу с заклятием

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме нашли древний гребешок из слоновой кости, на котором написано первое в истории полное предложение на ханаанском языке. Возраст артефакта – почти 4 тысячи лет.

Об этом пишет BBC Science Focus Magazine, передает "Бабель".

Расческу, которая датируется примерно 1700 годом до нашей эры, обнаружили в Тель-Лахише в Израиле.

«Пусть этот бивень искоренит вшей из волос и бороды», – написано на находке.

Расческа изготовлена из слоновой кости и имеет размеры примерно 3,5 на 2,5 см. Предложение, написанное на ней, состоит из 17 ханаанских букв, которые образуют семь слов. Гравировка имеет очень мелкую детализацию.

Ханаанская письменность была изобретена примерно в 1800 году до нашей эры. Ее использовал древний народ, живший на территории современного Израиля и Палестины примерно 4-5 тысяч лет назад. До нынешнего времени единственные найденные ханаанские надписи ограничивались двумя-тремя словами.