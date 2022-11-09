Зеленский создал четыре военных администрации в Херсонской области

прочтения: 797
09.11.2022 18:10

В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военных администрации в Херсонской области.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:

- Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;
- Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;
- Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;
– Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.

Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Напомним, ранее Зеленский назначил руководителей 11 военных администраций Херсонщины .

Фотофакт