Зеленский создал четыре военных администрации в Херсонской области

В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военных администрации в Херсонской области.
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:- Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;
Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
Напомним, ранее Зеленский назначил руководителей 11 военных администраций Херсонщины .