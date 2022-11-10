Известный кот Степан стал послом проекта «Сохраните украинскую культуру»

Третьим послом проекта «Сохраните украинскую культуру» стал блогер-миллионник кот Степан.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Харьковский кот Степан имеет в Instagram 1,3 миллиона подписчиков. Это уже третья звезда, которая присоединилась к проекту, направленному на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры. В октябре послами стали группа Kalush Orchestra и рэп-исполнитель Skofka.

- Я считаю, что именно в такие сложные времена, которые мы сейчас переживаем, важно оберегать и восстанавливать наше культурное наследие, - сказала автор блога и хозяйка Степана Анна.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине россия полностью или частично разрушила более 500 памятников культуры.

Проект «Сохраните украинскую культуру» направлен на привлечение благотворительных средств для восстановления памятников культурного наследия в Украине. Сейчас на портале загружено 25 объектов, для их реставрации нужно более 470 миллионов гривен. Ранее к сбору средств присоединился Святослав Вакарчук, передавший 350 тысяч гривен на восстановление Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды. На фоне макета этого музея сфотографировался кот Степан, объявивший о своем участии в проекте.