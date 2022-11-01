Финляндия выделит средства, чтобы украинское зерно доставили для 20 миллионов голодающих людей в Африке

Финляндия предоставит помощь Всемирной продовольственной программе (ВПП) и выделит ей почти 7 миллионов евро на транспортировку украинских зерновых культур в страны Африканского Рога, в частности Сомали, где более 20 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на финский портал Yle.

По его данным, в целом Финляндия выделит 15,7 миллионов евро африканским странам, особенно зависящим от импорта зерна из Украины, и на которые особенно сильно влияют негативные последствия российской военной агрессии. Уточняется, что из этой суммы около 7 миллионов уйдет на поддержку транспортировки зерна.