На Ставке Верховного Главнокомандующего спланировали дальнейшее освобождение Украины и защиту инфраструктуры

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09.11.2022 18:26

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на передовой, скоординировали действия Сил обороны по отражению вооруженной агрессии рф и освобождению украинских территорий от оккупантов. Также заслушали информацию о реализации мер по укреплению и защите государственной границы Украины.

"Кроме того, присутствующие рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войска к зимнему периоду. Участники встречи проанализировали ход восстановления пострадавших от российских атак объектов энергетики и меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины. Также были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией», - говорится в сообщении.

Фотофакт