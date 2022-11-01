На Ставке Верховного Главнокомандующего спланировали дальнейшее освобождение Украины и защиту инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
Члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на передовой, скоординировали действия Сил обороны по отражению вооруженной агрессии рф и освобождению украинских территорий от оккупантов. Также заслушали информацию о реализации мер по укреплению и защите государственной границы Украины.
"Кроме того, присутствующие рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войска к зимнему периоду. Участники встречи проанализировали ход восстановления пострадавших от российских атак объектов энергетики и меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины. Также были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией», - говорится в сообщении.