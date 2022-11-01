На Ставке Верховного Главнокомандующего спланировали дальнейшее освобождение Украины и защиту инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на передовой, скоординировали действия Сил обороны по отражению вооруженной агрессии рф и освобождению украинских территорий от оккупантов. Также заслушали информацию о реализации мер по укреплению и защите государственной границы Украины.