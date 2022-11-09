«Двигаемся очень аккуратно, без лишнего риска», - Зеленский о предстоящем освобождении Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что освобождение оккупированных территорий будет без лишнего риска, чтобы потери были минимальными.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
– В информационном пространстве сегодня очень много радостей – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. То ли на юге, то ли на востоке, то ли где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно.
- Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает, может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы за все это боремся.
- А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли – и чтобы потерь было меньше. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов. Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, которые еще планируем, - сказал Зеленский.