В Минреинтегарции рассказали, как студентам-переселенцам и с оккупированных территорий перевестись на бюджет

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как студентам из ВТО и переселенцам перевестись в госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Как известно, Кабинет министров принял постановление о переводе на бюджетную форму обучения студентов-переселенцев, детей погибших воинов ВСУ и находящихся на временно оккупированных территориях.

Кто имеет право перевестись из контрактной формы обучения на бюджетную:

К таким лицам относятся:

- Студенты, проживающие на ВТО, на территории общин, расположенные в районе проведения военных (боевых) действий или находящиеся во временной оккупации, окружении (блокировании) на территории общин, по состоянию на 15 октября соответствующего года включены в перечень, утвержденный Минреинтеграции . - студенты, выехавшие с таких территорий. – дети погибших защитников Украины. - участники боевых действий и их дети. - лица, получившие инвалидность в результате войны, и их дети.

В ведомстве отметили, что действие постановления распространяется на студентов, которые были зачислены на контракт до 2021 года включительно; получают такую степень образования впервые.

Какие документы нужны для переселенцев и студентов из ТОТ:

Лица, желающие перевестись в бюджет, должны иметь:

- Выписка из реестра территориальной общины. Он должен подтверждать сведения о месте жительства (нахождения) лица по состоянию на 24 февраля 2022 года или содержать информацию о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (нахождении) или о снятии с него на основании сведений ДМС. - документ об образовании, полученном в заведении, расположенном на территории соответствующих территориальных общин. Он может потребоваться, если информации в упомянутом реестре отсутствует или место жительства снято с регистрации до 24 февраля 2022 года.

Куда нужно подавать документы

Для этого нужно обратиться с заявлением к руководителю своего учебного заведения. Выш осуществляет верификацию поданных документов и вносит информацию о студенте в Единую государственную электронную базу по вопросам образования в модуле «Соискатели образования».

«Перевод на места государственного заказа студентов, данные о которых будут внесены в ЕГЭБО после 15 ноября, может быть осуществлен в 2023 году», – говорится в сообщении.

На какие бюджетные места будут зачислены такие студенты

Переводы будут осуществляться за счет неиспользованных мест государственного заказа в 2022 году, а также наличия вакантных (высвобожденных) мест. При отсутствии последних возможно увеличение объема госзаказа.

В Минреинтеграции отметили, что если в заведении есть студенты вышеуказанных категорий, руководителям заведений запрещается самостоятельно без разрешения соответствующего госзаказчика переводить студентов других категорий на вакантные (освобожденные) места государственного заказа.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что за границей находятся около 3 миллионов украинцев трудоспособного возраста. Согласно данным, 42% находящихся за пределами Украины составляли работающие лица, 17% - неработающие, 8% - студенты, 23% - пенсионеры, 10% - не удалось определить.