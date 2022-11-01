Ким заявил, что в Снигиревку завтра отправят фуры с гуммопомощью для населения

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что представители власти уже готовят фуры с гуманитарной помощью для жителей Снигиревки.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

— Будем ждать официальных сообщений от Вооруженных сил. От себя скажу, что на данный момент представители власти района близко, чтобы не открывать все карты. Мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, старлинками, генераторами. Мы сразу будем отправлять помощь людям, находившимся в оккупации длительное время. Я тоже хочу с вами всем поделиться, но должен ждать официального подтверждения, но я знаю, что все хорошо. Думаю, завтра утром отправим помощь, – заявил он.