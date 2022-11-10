В части Корабельного района Николаева не будет воды до 20:00

Бригада МКП «Николаевводоканал» производит ремонт водопроводной сети, поэтому ориентировочно до 20 часов прекращено водоснабжение в домах в Корабельном районе.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Водоснабжение не будет по:
- улицы Металлургов от проспекта Богоявленского до улицы Глинки;
- улицы Глинки от улицы Металлургов до улицы Новостроительной;
- улицы Новостроительная от улицы Глинки до проспекта Богоявленского;
- проспекта Богоявленского от улицы Новостроительной до улицы Металлургов.