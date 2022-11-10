В части Корабельного района Николаева не будет воды до 20:00

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10.11.2022 14:10

Бригада МКП «Николаевводоканал» производит ремонт водопроводной сети, поэтому ориентировочно до 20 часов прекращено водоснабжение в домах в Корабельном районе.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Водоснабжение не будет по:

- улицы Металлургов от проспекта Богоявленского до улицы Глинки;

- улицы Глинки от улицы Металлургов до улицы Новостроительной;

- улицы Новостроительная от улицы Глинки до проспекта Богоявленского;

- проспекта Богоявленского от улицы Новостроительной до улицы Металлургов.

Фотофакт