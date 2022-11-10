В части Корабельного района Николаева не будет воды до 20:00

Бригада МКП «Николаевводоканал» производит ремонт водопроводной сети, поэтому ориентировочно до 20 часов прекращено водоснабжение в домах в Корабельном районе.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Водоснабжение не будет по:

