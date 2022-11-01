На Николаевское направление россия направила около 800 мобилизованных россиян. Однако, как утверждают украинские военные, новобранцы неподготовлены, невежественны и их легко убить.

Об этом сказано в репортаже с передовых позиций возле Снигиревки, опубликованное британском изданием The Guardian.

Задача оккупантов на Николаевском фронте - удержать ранее захваченные территории. Однако, по словам украинских защитников, мобилизованные россияне не не только плохо подготовлены к ведению войны, но и абсолютно не приспособлены к новым условиям.

«Они – пушечное мясо. Один из них ушел в туалет ночью с фонариком. Мы определили позицию их танка и уничтожили. Они пытаются сбить наши дроны из автоматического оружия и не понимают, что дроны могут сбрасывать бомбы. Они идиоты», - рассказал репортерам представитель 63 ОМБр лейтенант Олег Зелинский.

Также, Зелинский добавил, что его бригаде также противостоят более опытные десантники и бойцы так называемой «лнр», переброшенные с востока Донбасса. Эти объединенные российские силы строили оборонительные позиции вокруг Херсона, одновременно депортируя жителей в Крым и за его пределы.

Напомним, что ранее 131-й отдельный разведывательный батальон ВСУ сообщил об освобождении Снигиревки. Позже Ким заявил, что завтра туда отправят фуры с гуммопомощью для населения.