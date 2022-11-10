Водительское удостоверение, срок которого истек во время войны, будет считаться действительным

Водительское удостоверение, которое было выданное впервые и срок действия которого истек в период военного положения и в течение года со дня его отмены, продолжает действовать на территории Украины.

Об этом сообщает МВС.

Если у водителя ограниченно время, тогда обменять документ можно после прекращения действия военного положения. Однако если вы решили обменять водительские права, стоит помнить следующие моменты:

- обмен документа впервые можно производить только по истечении срока его действия (на следующий день или позже); - в период военного состояния замена водительского осуществляется без предоставления медицинской справки, только паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение.

Отмечается, что услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется только лицу, осуществляющему обмен.

Ранее сообщалось, что с 14 декабря украинцы смогут оформлять электронные водительские удостоверения и техпаспорт.