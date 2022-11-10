На границе с Румынией открыли новый пункт пропуска «Красноильск»

На украинско-румынской границе в пределах участка Черновицкой области в четверг начал действовать автомобильный пункт пропуска «Красноильск».

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Теlegram.

«Впервые со времени восстановления независимости Украины происходит открытие нового пункта пропуска (ПП) через государственную границу: на украинско-румынской государственной границе в пределах участка Черновицкой области с сегодняшнего дня начинает работу автомобильный пункт пропуска «Красноильск», - отметил он.

В открытии нового пропускного пункта приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

По словам Тимошенко, начало работы этого пункта пропуска - это не только облегчение пересечения границы для граждан Украины и дополнительные рабочие места, но и возможность разгрузить единственный на Буковине пункт пропуска на границе с Румынией - Порубне, где очередь из грузовиков иногда могла достигать десятков километров.

«Красноильск» сможет в сутки пропускать 2000 граждан, 10 автобусов и 490 автомобилей.

«Впоследствии этот ПП станет полноценным грузовым пунктом пропуска. Вопрос о создании необходимых инфраструктурных условий для автомобильного сообщения, в том числе грузового, более 3,5 тонн уже обсуждается с румынскими коллегами», - написал Тимошенко.

Кроме того, по словам Тимошенко, уже на 85% готов международный пункт пропуска «Дьяковцы», также на границе с Румынией. До конца года завершится выполнение остатка работ/

Работы над новым пунктом пропуска «Красноильск - Викову-де-Сус» начались еще в 2015 году, через год приостановились, и последние шесть лет строительство было почти заморожено.