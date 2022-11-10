СБУ ликвидировала еще три схемы побега «уклонистов» за пределы Украины - потенциальные призывники платили до $8 тысяч

В нескольких областях Украины задержаны шесть организаторов нелегальных «трафиков», которые за деньги предлагали потенциальным призывникам скрыто уехать за пределы Украины под видом волонтеров.

Об этом сообщает СБУ.

В Киеве нейтрализована преступная группировка, которая «оформляла» ухилянцев как перевозчиков гуманитарной помощи. И через фиктивную благотворительную организацию вносили недостоверные сведения в электронную систему «Путь».

Еще один канал нелегальной миграции блокирован в Житомирской области. Местный бизнесмен гарантировал мужчинам "путевку в ЕС" под видом водителей международных рейсов.

А в Черновцах разоблачена преступная группа, которая пыталась переправлять потенциальных призывников в обход КПП через так называемую «зеленку».

Отмечается, что стоимость таких услуг составляла от 1,5 до 8 тысяч долларов с клиента. Все преступные схемы были своевременно разоблачены, а их организаторы задержаны. Пятерым фигурантам уже сообщено о подозрении.

Напомним, что ранее СБУ ликвидировала три канала побега «призывников» за границу, одним из которых воспользовался полтавский депутат.