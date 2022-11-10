Генсек НАТО Столтенберг: Если россия покинет Херсон - это будет еще одна победа для Украины

В четверг, 10 ноября, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия находится под сильным давлением, и если российские войска покинут Херсон, это будет еще одна победа для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в ближайшие дни альянс будет следить за тем, действительно ли россия отступает с западного берега Днепра.

«Очевидно, что россия находится под сильным давлением, и если они уйдут из Херсона - это будет еще одна победа для Украины», - сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что поддержка, оказываемая союзниками по НАТО, включая Италию, ежедневно меняет ситуацию на поле боя и остается жизненно важной для прогресса Украины.

Напомним, что в ОК «Юг» заявили, что оккупанты будут меньше обстреливать Николаев, когда ВСУ освободят Херсон.