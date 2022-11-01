ГероїСередНас. Віталій Гомерський очолив підрозділ добровольців, який разом з ТрО відбив танки від Баштанки

Бій за Баштанку Миколаївської області відбувся на початку березня. Тоді колона ворожої техніки намагалася зайти до міста. Депутат Миколаївської облради від «Слуги Народу» Віталій Гомерський розумів, що захоплення стратегічно важливого міста не можна було допустити.

Про це йде мова у повідомленні Миколаївської обласної партійної організації «Слуга Народу».

«Окупанти не розуміли, що відбувається, коли зіткнулися з нашим спротивом. Вони були впевнені, що військових тут немає», – згадує депутат Миколаївської облради від «Слуги Народу» Віталій Гомерський.

У чомусь рашисти були праві – тут дійсно не було військових підрозділів. Але відбити таку колону танків вдалося завдяки добровольцям, яких депутат обʼєднав та очолив.

«З перших годин від початку вторгнення ворогів розпочалася організація оборони Баштанського району, адже на території громади і району в цілому військових підрозділів не існувало, була лише поліція. Проте кількість захисників у батальйоні тероборони почала зростати майже одразу. До 24 лютого у нас було 50 людей, а під кінець наступного дня – вже понад 300», – згадує початок вторгнення Віталій Гомерський.

Він розповідає, що до наступу росіян на місто тут були готові завчасно. Майже всі блокпости на території району, а це 8 постів, формував він разом з міським головою від партії «Слуга Народу» Олександром Береговим, бійцями добровольчого формування та місцевими мешканцями.

Вранці 1 березня місцева влада отримала інформацію, що ворог почав просуватися у напрямку Баштанки. Колона російської техніки нараховувала більше тисячі одиниць, але депутат зазначає, що вона була розтягнута на понад 15 кілометрів.

«Коли окупанти побачили, що ми чинимо спротив, вони розділилися, і лише близько 300 одиниць з усієї колони намагалися зайти до Баштанки. У їхньому аваргарді було дуже багато броньованої техніки, і ми розуміли, що вивести її з ладу буде дуже важко. Я разом з добровольцями приймав бій на вʼїзді до міста, а інших бійців розділили таким чином, аби вони могли прострілювати ворожу колону з різних сторін. Так нам вдалося вивести з ладу колісну техніку. Одна з машин врізалася у дерево, чим спричинила затор через усе місто», – розповідає Віталій Гомерський.

Натомість окупанти вирішили спробувати забазуватися – десантувалися, зайняли деякі приміщення та почали відстрілюватися. Представник «Слуги Народу» розповідає, що це їм не допомогло, тому що тоді оборонці Баштанки вже запросили авіадопомогу, а саме запропонували скинути на затор з ворожої колони касетний снаряд.

«До нас прислухалися, і в результаті вибуху почав детонувати боєкомплект», – каже Гомерський. Після цього окупанти почали виходити з міста і закидали центр Баштанки димовими гранатами. Окупантів вдалося витиснути за межі міста за 3-3,5 години.

«Вони маршем пройшли майже весь південь країни, і коли зустрічали спротив наших ЗСУ на території Херсонської області, подавляли його своєю масовістю. А тут у невеликому населеному пункті вони залишили дуже багато техніки. Після бою ми забрали шість гаубиць, три ПЗРК, багато колісної техніки, боєкомплектів, протиракетних комплектів «Ігла» та дуже багато всього іншого озброєння, яке потім передали до ЗСУ. Тобто після цього бою ми вже мали достатньо техніки, аби стримувати новий можливий наступ», – пояснює депутат.

Одразу після бою за Баштанку Віталій Гомерський разом з бійцями ТрО та міським головою Олександром Береговим почав обшуки залишеної техніки. Знайшли офіцерські речі, мапи, жорсткі диски, ноутбуки, флешки з інформацією, яку окупанти використовували для свого наступу.

«Про Баштанку писали, що це містечко, яке зупинило наступ ворога на центральну частину України, і я з цим повністю згоден», – впевнений Гомерський. До того ж, у результаті бою вдалося поповнити й обмінний фонд.

Депутат впевнений, що зупинити ворожий наступ вдалося завдяки обʼєднанню всієї країни та героїзму наших людей. Він згадує, що на початку повномасштабного вторгнення люди як ніколи були готові до самопожертви, мали самовідданість і лють на окупантів, які прийшли на нашу територію із бажанням поневолити.

Серед таких прикладів був староста села Явкине від партії «Слуга Народу» Олександр Коврига, якому вдалося зібрати молодь з села та голіруч затримати колону ворожої техніки на 15 хвилин. Депутат розповідає, що Олександру майже вдалося довести очільнику колони розвернутися, але один з БТРів виїхав та почав стріляти у повітря.

«Звичайно, люди злякалися і відступили, але для мене це приклад героїв серед цивільних, які голіруч готові були зупинити ворогів і робили це!» – каже Віталій.

Як і більшість представників місцевого самоврядування, Віталій теж стикнувся з погрозами з боку росіян.

«Коли Снігурівку окупували, мені почали погрожувати. Дзвонили з невідомих телефонів, казали, що памʼятають мене, говорили готуватися, не знаю до чого. Коли цивільні виїжджали з тимчасово окупованої Снігурівки, окупанти на блокпостах казали їм передати мені «привіт», – згадує депутат.

З 11 березня, коли вороги вперше обстріляли Баштанку, він разом з командою долучився до допомоги місцевому населенню. 13 березня авіаудар пошкодив цілий мікрорайон. Житлові будинки звичайних мирних людей були зруйновані, були пошкоджені електромережі, водогін, газопровід.

«Тоді ми почали забезпечувати людей їжею, водою, теплом, і паралельно починали співпрацю із благодійними організаціями. Зараз маємо постійних партнерів, які надають громаді та військовим продукти харчування, воду, медикаменти, одяг. Також сьогодні вже допомагаємо нашим військовим буржуйками і плитами. Допомога буде тільки збільшуватись – це моя мета», – запевнив Віталій Гомерський.

Матеріал для публікації надано Миколаївською обласною партійною організацією «Слуга Народу» та розміщено на договірних умовах