В Николаеве на переоборудованном троллейбусе уже развозят питьевую воду

В Николаеве троллейбус ЗИУ-9, переоборудованный для раздачи очищенной воды, уже работает на своих локациях.

Об этом сообщили в КП "Николаевэлектротранс".

В троллейбусе установлено дополнительное оборудование для обогрева. Это позволит избежать замерзания воды при низких температурах. Также из каждой емкости выведены краны, чтобы горожане могли удобно набирать воду. Ежедневно "Николаевэлектротранс" осуществляет раздачу воды по следующим локациям:

- улица Курортная, 9/конечная остановка троллейбуса №2 (с 8:30 до полного разбора воды); - проспект Центральный/улица Шоссейная (с 10:15 до полного разбора воды); - проспект Мира/остановка Строителей в сторону Площади Победы (с 14:00 до полного разбора воды); - Херсонское шоссе, остановка улица 2-я Ингульская (каждую субботу с 17:00 до полного разбора воды).

На каждой из этих локаций каждый раз раздается по 4 кубических метра воды.