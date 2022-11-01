«Там есть опасность, нужно провести фильтрацию»: Ким советует жителям Николаевщины из освобожденных территорий пока не возвращаться домой

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что у него много хороших новостей за сегодня по поводу освобожденных территорий. Однако домой возвращаться рано.

Об этом он заявил в видеообращении к населению.

По его словам, власти готовятся к переподключению электричества, тепла, выделению наборов первой помощи, лекарств для освобожденных территорий.

Также он дал несколько советов населению: