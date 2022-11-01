«Там есть опасность, нужно провести фильтрацию»: Ким советует жителям Николаевщины из освобожденных территорий пока не возвращаться домой

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что у него много хороших новостей за сегодня по поводу освобожденных территорий. Однако домой возвращаться рано.
Об этом он заявил в видеообращении к населению.
По его словам, власти готовятся к переподключению электричества, тепла, выделению наборов первой помощи, лекарств для освобожденных территорий.
Также он дал несколько советов населению:
а) продолжаем молчать, все это дело военных;
б) никакие группы, делигации, журналисты – не допускаются в освобождении села. Там есть опасность, нужно провести фильтрацию и кучу всего. Не спешите! Все успеете. Эксклюзивное право снимать видосики сейчас у ВСУ.
в) люди, ранее выехавшие из Снигиревки, других населенных пунктов не спешите возвращаться, еще рано.
г) те, кто работал на коммунальные службы, связывайтесь со своими руководителями для получения направлений, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно. Желающим возвращаться – возвращаться нужно на работу.