Оккупант рассказал о готовности калечить себя, чтобы вернуться домой и получить компенсацию: «Я сам в себя стрельну, да и все»

Российский военнослужащий рассказал про свой план получить деньги и поехать домой.
Об этом свидетельствует перехват опубликованный ГУР.
- Командира нам нового дали лейтенанта, вот он тут рассказывал, он говорит, когда контракт кончится, домой никто не отпустит, только 300-тыми.
- Внатуре?
- Да.
- Еб*ть.
- Да пох*й, сам в себя стреляну да и все. Денег получу ляма три, еще и домой спокойно уеду с отсрочкой. Да, ребята мне рассказывали, которые уже здесь были, они мне рассказывали, как все правильно сделать, грамотно.
- Ну это самое главное.
- Легкое ранение получить, за это бабки и домой нах*й. Погода отсрочка дается.
- Можешь и пораньше сделать.
Напомним, как оккупант рассказал про плохое обеспечение армии, потери и призвал не верить российскому ТВ.