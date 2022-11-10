Оккупант рассказал о готовности калечить себя, чтобы вернуться домой и получить компенсацию: «Я сам в себя стрельну, да и все»

Российский военнослужащий рассказал про свой план получить деньги и поехать домой.

Об этом свидетельствует перехват опубликованный ГУР.

- Командира нам нового дали лейтенанта, вот он тут рассказывал, он говорит, когда контракт кончится, домой никто не отпустит, только 300-тыми.

- Внатуре?

- Да.

- Еб*ть.

- Да пох*й, сам в себя стреляну да и все. Денег получу ляма три, еще и домой спокойно уеду с отсрочкой. Да, ребята мне рассказывали, которые уже здесь были, они мне рассказывали, как все правильно сделать, грамотно.

- Ну это самое главное.

- Легкое ранение получить, за это бабки и домой нах*й. Погода отсрочка дается.

- Можешь и пораньше сделать.