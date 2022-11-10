В мире с начала года количество смертей от коронавируса упало на 90%

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что с начала года количество смертей от коронавируса в мире упало на 90%. В начале года еженедельно от COVID умирало 75 тысяч человек, а за последнюю неделю – 9400.

Об этом пишет "Бабель".

- Мы прошли долгий путь, и это повод для оптимизма. Впрочем, мы продолжаем призывать все правительства, общины и людей оставаться бдительными, – сказал он.

По его словам, новые штаммы COVID-19 продолжают появляться и представляют опасность. Также он отметил, что в мире до сих пор проводят недостаточное количество тестов для выявления коронавируса, а разница в количестве вакцинированного населения богатых и бедных стран остается значительной.

В сентябре Гебреесус говорил, что в мире вскоре завершится пандемия коронавируса, для этого сложилась наиболее благоприятная ситуация.