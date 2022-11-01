«Харьков не стал городом-призраком, здесь живут улыбающиеся люди», - Жадан

Несмотря на постоянные обстрелы, Харьков не превратился в город-призрак, там работают коммунальные службы и многие уже вернулись домой.
Об этом во время общения с журналистами сказал писатель Сергей Жадан, передает "Укринформ".
– Харьков держится, Харьков живет, Харьков совсем не производит впечатление города-призрака. Там работают все коммунальные службы. Очень многие харьковчане вернулись и они ужасно цепляются за эту возможность нормальной жизни. Днем, если не смотреть на разбитые дома и не слушать воздушные тревоги, создается впечатление, что это приятный, симпатичный город, где живут улыбающиеся люди. Так и есть, – отметил Жадан.
По его словам, город очень изуродован российскими обстрелами, но там нет критических проблем со светом, интернетом и водой.
- В Харькове не так все плохо. Коммунальные службы работают и я, в принципе, думаю, что, сравнивая с другими городами, даже с Киевом, у нас все более-менее нормально, - добавил Жадан.