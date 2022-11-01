«Харьков не стал городом-призраком, здесь живут улыбающиеся люди», - Жадан

Несмотря на постоянные обстрелы, Харьков не превратился в город-призрак, там работают коммунальные службы и многие уже вернулись домой.

Об этом во время общения с журналистами сказал писатель Сергей Жадан, передает "Укринформ".

– Харьков держится, Харьков живет, Харьков совсем не производит впечатление города-призрака. Там работают все коммунальные службы. Очень многие харьковчане вернулись и они ужасно цепляются за эту возможность нормальной жизни. Днем, если не смотреть на разбитые дома и не слушать воздушные тревоги, создается впечатление, что это приятный, симпатичный город, где живут улыбающиеся люди. Так и есть, – отметил Жадан.

По его словам, город очень изуродован российскими обстрелами, но там нет критических проблем со светом, интернетом и водой.