Південноукраїнський енергокомплекс пройшов перевірку на готовність до роботи взимку

17-21 жовтня Комісія Національної атомної енергогенерувальної компанії «Енергоатом» перевіряла Південноукраїнський енергокомплекс на готовність працювати в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. Інспекція дала оцінку виконанню організаційно-технічних заходів, що спрямовані на забезпечення надійної та безпечної експлуатації персоналом обладнання, будівель та споруд під час проходження зимового максимуму.

Про це повідомляє Управління інформації та громадських зв’язків ВП ПАЕС.

Комісію НАЕК «Енергоатом» очолив Максим Шайна – заступник директора з виробництва – директор департаменту експлуатації виконавчої дирекції з виробництва та ремонту компанії. За результатами проведеної перевірки констатовано, що Південноукраїнський енергокомплекс забезпечує підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років у необхідних обсягах. Із запланованих 72 заходів виконано 71 (98,6%). Реалізація останнього запланована на листопад. Фінансові витрати на виконання робіт становлять майже 1 млн 368 тис. грн.

Відповідно до графіків проводилися ремонти устаткування на всіх енергоблоках Південноукраїнської АЕС, гідроагрегатах Ташлицької ГАЕС та Олександрівської ГЕС. Для проходження осінньо-зимового періоду атомну електростанцію забезпечено достатньою кількістю ядерного палива. Траси повітряних ліній електромереж на закріплених за ПАЕС ділянках знаходяться в належному стані. Виконані коригувальні заходи за звітами розслідування експлуатаційних подій за 2022 рік. Проведено протиаварійні тренування, додаткові перевірки протипожежного стану об’єктів енергокомплексу. На підприємстві створено запаси мазуту, дизпалива й основних витратних матеріалів. Виконані планові ремонти, ревізія арматури, ремонти теплової ізоляції трубопроводів магістральних і розвідних теплових мереж, центрального теплорозподільного пункту, здійснено їх гідравлічні випробування. Підготовлено дорожньо-будівельні механізми, снігоприбиральну техніку, завезено протиожеледний матеріал тощо.

«Згідно з приписами Держенергонагляду на підприємстві розроблено 116 заходів, 99 з яких уже виконано. Термін 15 ще не підійшов. 2 заходи не вдається реалізувати з причини відхилення НЕК «Укренерго» оперативних заявок на виведення в ремонт устаткування через велику кількість відключень в об’єднаній енергосистемі України та необхідність забезпечення операційної безпеки в ОЕС внаслідок військової агресії РФ», –повідомив керівник виробничо-технічної служби ВП ПАЕС Сергій Харічев.

Під час перевірки Південноукраїнського енергокомплексу комісія Національної атомної енергогенерувальної компанії «Енергоатом» виявила 38 зауважень. На сьогодні 34 з них вже усунені. Після опрацювання решти прийматиметься остаточне рішення про готовність об’єктів підприємства до роботи в осінньо-зимовий максимум несення навантаження.