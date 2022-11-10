В Киевской области из соображений экономии запретили праздничную иллюминацию

На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации – гирлянд и световых декораций.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области.

"Это касается как коммерческой, так и коммунальной, и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц – оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии – это наш гражданский фронт сегодня», – отметил руководитель ОВА.