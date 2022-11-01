«На всякий случай»: Сенкевич призвал николаевцев подготовить теплую комнату в квартире или доме

Мэр Николаева Александр Сенкевич предупредил, что во время отопительного сезона может быть все, что угодно. Он не исключает, что оккупанты могут нанести удар по инфраструктуре.

Об этом мэр сказал во время эфира в социальных сетях.

Владельцам квартир он рекомендует подготовить одну теплую комнату, максимально утеплить окна и двери.

- В случае проблем, в этом месте вы можете пробыть, пока наши службы все отремонтируют, - сказал Сенкевич.

Частному сектору Сенкевич советует запастись дровами, подготовить альтернативу газовому отоплению. Владельцам частных домов Сенкевич также советует подготовить теплую комнату на всякий случай.

В городе сейчас запустили все 95 котельных, то есть отопительный сезон начался. Также на случай чрезвычайной ситуации переносные котлы, с помощью которых можно будет частично решить проблемы. Эти котлы Николаева предоставила Дания.