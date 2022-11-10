Мэр Николаева объяснил, почему не удастся сразу возобновить пресное водоснабжение

Мэр Николаева Александр Сенкевич пояснил, что возобновить поставки пресной воды из Днепра сразу не получится. Следует обследовать трубопровод и насосную станцию в Херсоне, которая подает воду в этот водопровод.

Об этом Сенкевич сказал в эфире в социальных сетях.

Водозабор находится возле Херсона, а общая протяженность трубопровода составляет 73 километра.

- Чтобы заново запустить пресную воду в Николаеве, нужно пройти по всей протяженности трубопровода и посмотреть, в каких местах пробита труба. Мы это сделаем. Сейчас мы работаем с военными, потому что оккупанты заминировали места своего пребывания. Нужно разминировать, и после этого зайдут наши службы и начнут все восстанавливать. После этого мы будем включать насосы.