Сенкевич рассказал, когда выехавшие горожане смогут вернуться в Николаев

Мэр Александр Сенкевич считает, что вернуться в Николаев можно будет после прекращения российских обстрелов и возобновления водоснабжения.
Об этом он сказал в эфире в социальных сетях.
Сенкевичу задали вопрос: “Что должно произойти, чтобы можно было вернуться в город?”.
– Как минимум мы должны возобновить водоснабжение. Это значит, что нужно освободить Херсон и маленькие города рядом с ним, запустить воду.
- Желательно, чтобы нас никто не обстреливал, потому что перед моим эфиром было три взрыва. Война продолжается, россияне продолжают обстреливать мирных жителей, – сказал Сенкевич.