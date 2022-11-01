Сенкевич рассказал, когда выехавшие горожане смогут вернуться в Николаев

Мэр Александр Сенкевич считает, что вернуться в Николаев можно будет после прекращения российских обстрелов и возобновления водоснабжения.

Об этом он сказал в эфире в социальных сетях.

Сенкевичу задали вопрос: “Что должно произойти, чтобы можно было вернуться в город?”.

– Как минимум мы должны возобновить водоснабжение. Это значит, что нужно освободить Херсон и маленькие города рядом с ним, запустить воду.