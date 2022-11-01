Зеленский объявил, что на Юге освободили уже 41 населенный пункт

Президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении 41 населённого пункта на Юге Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение, - сказал он.

- Но, радуясь, все мы должны помнить и сейчас, и всегда, что означает это движение: каждый шаг наших Сил обороны – это жизнь наших воинов. Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг уходит – это украинцы большой ценой гонят оккупантов.