В Николаевской области после обеда будут введены почасовые отключения электроэнергии

В пятницу, 11 ноября, в первой половине дня, графики почасовых отключений по Николаевской области не запланированы. Отключения будут вводиться во второй половине дня.

Об этом сообщает «Николаевобленерго».

На предприятии добавили, что Региональный диспетчерский центр предоставил указание по почасовым отключениям в период с 15:00 до 20:00 часов пятницы, 11 ноября.

«Согласно распределению, в течение 1 часа с 15-00 до 16-00 без электроэнергии ЧАСТИЧНО будут потребители с 1 ОЧЕРЕДИ. С 16-00 до 18-00 обесточивание ожидает жителей ОТДЕЛЬНЫХ населенных пунктов, вошедших во 2 ОЧЕРЕДЬ. Соответственно, с 18-00 до 20-00 электропитание будет отсутствовать в помещениях потребителей из 3 ОЧЕРЕДИ», - говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что графики почасовых отключений вводятся с переменной мощностью, а значит, не все из населенных пунктов, входящих в состав той или иной очереди, одномоментно подпадают под отключение.

Информацию о том, какие населенные пункты относятся к той или иной группе, можно найти по ссылкам:

Первая очередь – http://surl.li/dnvqy

Вторая очередь – http://surl.li/dnvrd

Третья очередь – http://surl.li/dnvrg