Оккупант рассказал про плохого командира, который вел подразделение под дуло танка: «Говорит: Мне пох*й, я жить здесь все равно особо не хочу»

Военнослужащий россии жалуется на плохое командование, которое признается, что и так жить не хочет, поэтому ему не важна судьба личного состава.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Ты чемоданы собрал уже?

- Какие нах*й чемоданы бл*ть? Я за*бался тут окопы рыть, уже нах*й спина.. У меня такое чувство, что у меня спина бл*ть, я титаном нах*й стану, когда приеду. Долбо*бство тут какое-то с*ка.

- Хорошо, что ты и так мощный.

- Да п*здец, да кого? Я уже нах*й не мощный, нах*й. Все п*здец бл*ть. Силы меня покинули. Командование еще конченное, бл*ть.

-- Немножко еще осталось.

- Да х*й знает, как немножко. Тут уже разговор идет о том, что бл*ть люди, которые бл*ть призвались позже нас, у нас контракт заканчивается бл*ть 2 декабря. У кого-то 6-ого, а у кого-то самый последний 30 декабря бл*ть. И поговаривают так, что бл*ть бы всех отсюда вывести нам придется их ждать.

- Устройте бунт.

- Да какой нх*й бунт, толку? Кто нас выведет? Долбо*бы бл*ть. Вообще конченные с*ка, тут люди. Уже нах*й за*бали тут. У нас командир - это вообще п*зда. Идиотство. Поехали стрелять и там танк нас *башит. *башит чуть-ли не прямой наводкой. Мы ему говорим: «Куда мы с*ка идем бл*ть *б твою, он же нас сейчас прих*ярит». «Да пох*й, идем стрелять», - говорит. «Мне пох*й, я жить здесь все равно особо не хочу». За*бись бл*ть.