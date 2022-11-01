Украинская армия хорошо обеспечена, поэтому контрнаступление зимой вряд-ли будет остановлено, - ISW

Украинские войска, которые хорошо обеспеченны необходимым зимним снаряжением, вряд ли остановят свое наступление из-за зимней погоды и смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности для более легкого передвижения, чем это было бы возможно в грязные осенние месяцы.

Об этом сообщает в Институте изучения войны (ISW).

В то же время ISW отмечает, что зимняя погода может нанести непропорционально большой ущерб плохо оснащенным российско-оккупационным войскам в Украине.

Однако аналитики считают, что если бои и прекратятся предстоящей зимой, это будет связано с логистическими проблемами.

В ISW добавили, что некоторые чиновники по обороне США и Запада рассматривают «ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность для начала дипломатии между россией и Украиной».

Напомним, что ранее Резников прогнозировал замедление активных действий на поле боя зимой, Украина воспользуется этой паузой для усиления.