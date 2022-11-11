В Житомире демонтировали бюст русского поэта Пушкина

В Житомире на Старом бульваре демонтировали и вывезли бюст русского поэта Александра Пушкина.

Об этом сообщил в Facebook Житомирский городской совет.

«Пушкин переехал», - говорится в сообщении.

На видео можно видеть, как работники коммунальных служб снимают бронзовый бюст и сбивают с постамента фамилию русского поэта.

Напомним, в центре Николаева вечером 19 октября раздался взрыв. В результате которого уничтожен памятник погибшим милиционерам (памятник Солдатам правопорядка, памятник чекистам). В результате взрыва в окрестных домах повреждены окна. Масштаб ущерба пока неизвестен.

После этого, поздно вечером, 2 ноября, в Николаеве горожане слышали несколько взрывов. Утром стало известно, что неизвестные взорвали памятник в сквере «Скорбящая мать».

До этого еще весной в Николаеве памятник Пушкину убрали коммунальные службы, а другие памятники начали закрывать мешками с песком.