«Не оставляйте нас больше. Умоляю»: Проект Donbas Frontliner опубликовал фотографии из освобожденной Снигиревки

Проект Donbas Frontliner опубликовал фотографии Андрея Дубчака из освобожденной Снигиревки.

Ниже текст автора фото.

«Не лишайте нас більше. Благаю», – каже 79-річний Феофан до українського солдата у щойно звільненому селі Снігурівка.

Люди біжать до машин військових і дякують, плачуть. Кличуть поїсти. Бачив, як плачуть і військові.

Але їм треба їхати, наступальна операція триває. Внаслідок багатомісячної ефективної наступальної операції української армії, російська армія відходить з лівого берега Дніпра. Лише за останній декілька днів звільнено 41 населений пункт.

І дісно, як наслідок ціїї операціїі, дорогою бачимо багато розбитої російської техніки. Багато ії і на російських позиціях на околиці села. Розбиті підприємства, адмінбудівлі. Цивільний сектор більш-менш цілий. На вулицях досить багато людей, є і діти. Усі вийшли зустрічати визволителів - українську армію. Кажуть, що ще вночі був бій у центрі села. Але видно, що відходили планомірно.

Підірвані мости. Підірвані бази. На дорогах багато мін.