В Киеве исключили русский язык из учебных программ школ

Киевсовет полностью исключил русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Отмечается, что такое решение было принято 10 ноября на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 64 депутатами.

Как отметил депутат Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук, в условиях войны с РФ нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, которые принадлежат к коммунальной собственности территориального общества Киева.

«Руководители России неоднократно заявляли, что "россия уходит настолько далеко, как далеко распространен русский язык". В этой связи депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности», – отметил Васильчук.

Он добавил, что проектом решения предусмотрено осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык.