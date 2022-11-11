В Киеве будут компенсировать 75% стоимости генераторов для многоэтажек

Киевсовет утвердил Городскую целевую программу частичного возмещения стоимости закупки электрогенераторов и любых независимых приборов альтернативного питания для обеспечения потребностей ОСМД, ЖСК города Киева во время подготовки отопительного сезона 2022-2023 годов.

Соответствующее решение одобрено на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом 10 ноября.

Как сообщила депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная, проект решения подготовлен с целью компенсации объединением совладельцев многоквартирных домов средств на покупку генераторов на случай отключений электроэнергии.

«В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергии, а также снижения финансовой нагрузки на совладельцев домов. Объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать генераторы для собственных нужд, а город будет компенсировать 75% расходов», – отметила Лилия Пашинна.

Для получения частичной компенсации необходимо заполнить заявление и предоставить пакет документов в районную госадминистрацию.

Аналогичное решение о частичном возмещении затрат на приобретение генераторов приняли и во Львове, а кабинет министров утвердит постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены генераторы и аккумуляторы , которые в этом году будут важны для отопительного сезона.