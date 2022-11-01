Украина вернула еще 45 воинов ВСУ из российского плена

Между Украиной и странной-агрессором состоялся очередной обмен, в ходе которого на Родину вернулись 45 украинских защитников и тела двух погибших воинов.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Все освобожденные в этот раз – военнослужащие Вооруженных сил Украины, рядовой и сержантский состав.

«Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи позади. Все будет хорошо», - написал глава ОП.

Среди вернувшихся домой – представители 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, 53-й отдельной механизированной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады, 10-го отдельного мотопехотного батальона «Полесье», 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», 10-й отдельной гор й отдельной артиллерийской бригады, 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

«В результате обмена возвращаются преимущественно стрелки, боевые медики, водители и санитары. Старшему из уволенных - 56 лет, самому молодому летом исполнилось 22. Также в этот раз на родную землю удалось вернуть тела двух защитников Украины», - добавили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

«Работаем. Наши будут дома», - подчеркнул Ермак.

Напомним, как Украина провела обмен пленными – домой вернулись 107 воинов, в том числе защитники «Азовстали».