Зеленский объявил сбор на морские дроны, чтобы защитить Украину от российских кораблей

На фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

“Должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей. Морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира. Уверен, что миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины. Как это работает, все уже видели. И это только для нашей защиты – на чужое мы не претендуем”, – объяснил он.