Камбоджа и Япония помогут Украине в разминировании территорий, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о работе над трехсторонним проектом с Камбоджей и Японией для помощи в разминировании Украины.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона в ходе прямого включения с саммита АСЕАН в Камбодже, передает пресс-служба МИД.

– В развитие телефонных переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Королевства Камбоджа Гун Сеном, камбоджийский лидер лично принял меня на этой неделе в Пномпене. На нашей встрече говорилось, в частности, о помощи в разминировании. У нас вырисовывается общий трехсторонний проект по разминированию украинских территорий с привлечением Камбоджи и Японии. Мы проговорили конкретные параметры этого проекта, кто и что будет делать, какой график, – рассказал он.