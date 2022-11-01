путин точно не устал от войны, - президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в перспективу мирных переговоров с рф и не собирается возвращаться к ним, пока россия продолжает говорить на языке ультиматумов.

Об этом украинский президент сказал в интервью CNN.

«Они не хотят окончания войны. Хотя они уже чувствуют усталость. Только кремль, только один человек, возглавляющий российскую федерацию, не устал от этой войны. Он (путин – ред.), возможно, устал от жизни в принципе из-за своего возраста, но он точно не устал от войны», - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что когда россия действительно захочет мира, «мы это точно почувствуем и увидим», однако в настоящее время заявления российской стороны о мирных переговорах остаются лишь словами, которых недостаточно.

«Одних слов недостаточно - остановите войну, выйдите с нашей территории, перестаньте убивать людей, начните возмещать ущерб, который вы нанесли нашей стране, привлеките к ответственности преступников. А пока это только слова», - добавил он.

По словам Зеленского, переговоры с путиным невозможны из-за того, что он и далее продолжает говорить только на языке ультиматумов.

«Я не слышал ничего, кроме ультиматумов, от нынешнего президента рф. Начиная с 24 февраля были одни только ультиматумы - денацификация, демилитаризация. Все начинается с частицы «де» - они всегда хотят лишить нас чего-то. Насильно, на нашей же земле. Поэтому я и сказал, что не собираюсь разговаривать с этим лицом, если оно санкционирует и проведет фиктивные «референдумы». Я сказал, что если это будет сделано, это будет означать неуважение к нашим людям, нашим правам, нашим свободам. О чем тогда с ним говорить? Но я не закрывал двери для переговоров. Я сказал, что мы будем готовы говорить с россией, но с другой россией», - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что к теме переговоров с рф можно будет вернуться только тогда, когда российская сторона будет готова пойти на значительные уступки.

«Об этом можно говорить, когда они признают себя оккупантами и проявят готовность вернуть нам все: землю, права, свободу, деньги и, что самое важное, справедливость. Поскольку для родителей, потерявших своих детей, денег не будет достаточно, это для них не приоритет. Им нужна справедливость. Но пока что я не слышал таких заявлений от российской федерации – ни от путина, ни от кого-либо еще», - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее рф на фоне «сдачи Херсона» заявила, что готова к переговорам с Украиной.