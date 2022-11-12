Журнал The New Yorker включил роман украинского писателя в топ книг 2022 года

Американский журнал The New Yorker включил роман украинского писателя Андрея Куркова «Серые пчелы» в список лучших книг 2022 года.

Об этом сообщает "Бабель".

Эта книга рассказывает о пенсионере Сергеиче, который живет в «серой» зоне на востоке Украины вместе со своими пчелами. Впоследствии Сергеич отправляется в путешествие по Украине и в конце концов оказывается в Крыму.

"Хотя "Серые пчелы" глубоко основаны на тревожной реальности войны, иногда роман напоминает сказку", - отмечает в описании The New Yorker.

В 2018-2022 годах Андрей Курков был президентом украинской ячейки Международного ПЭН-клуба.