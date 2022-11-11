«Херсон – это Украина!»: Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященную освобождению Херсона

«Укрпочта» заявила, что вскоре в продажу выйдет новая почтовая марка, которая будет посвещена освобождению города Херсон от российских оккупантов.

Об это сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в набор включает в себя почтовый лист, художественный конверт и открытку.

«Конечно, мы готовились заранее. Восхищались непокоренными херсонцами, комментировали и совершенствовали эскиз, с замиранием сердца следили за продвижением ВСУ, надеялись, бесконечно скролили новостную ленту, мечтали день, когда в городе снова будет развеваться украинский флаг», - сказано в сообщении.

Основным элементом марки является кусок арбуза, на котором изображены сюжеты, сопровождавшие временную оккупацию города: мирные митинги, здания в огне, пытки. Семена выглядят как ракеты, которыми российские захватчики безжалостно обстреливают Херсонщину. На листе виднеется карта с обозначением освобожденного ВСУ Херсона.

На художественном конверте и открытке проиллюстрированы протесты жителей.

«Тираж марочного листа – 150 000 экземпляров. Номинальная стоимость – U. Дату ввода в обращение сообщим впоследствии», - уточнили в сообщении.

Напомним, что ранее эскиз николаевской школьницы «Разъединенные войной» победил в конкурсе «Укрпочты» на лучшую рождественскую марку.