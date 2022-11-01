Украинцам не советуют пока возвращаться не деоккупированную территорию Херсонщины

Украинцам пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину, потому что россияне обстреливают эту территорию и энергетические объекты региона.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

– Населенные пункты в Бериславском районе, которые уже были освобождены от присутствия врага, там постоянные обстрелы и ухудшение ситуации. Страдает инфраструктура, коммуникации. Возвращаться туда мы не советуем. Приближается зима, и есть вероятность того, что возобновить коммуникации и обслуживание местного населения будет невозможно, - сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты от бессилия обстреливают деоккупированную территорию.

Также россияне обстреливают Никопольский район, расположенный фактически напротив Запорожской АЭС, пытаясь вызвать ответный огонь.

Также призвал подождать с возвращением и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

- Я понимаю, что все соскучились по своим домам, и хотят как можно скорее туда вернуться, однако необходимо еще немного подождать, – говорит Ярослав Янушевич.

По его словам, возвращаться в освобожденные города и села переселенцам сейчас не стоит: есть высокая вероятность обстрелов. Кроме того, территории должны обследовать взрывотехники, ведь россияне их заминировали перед отступлением.