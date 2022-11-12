В Атлантическом океане нашли фрагмент космического корабля «Челленджер», взорвавшегося в 1986 году

Дайверы обнаружили у побережья штата Флорида (США) обломки космического корабля "Челленджер", взорвавшегося над Атлантическим океаном 36 лет назад.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на The New York Times.

В 1986 году погибли все семь членов экипажа, это одна из самых трагических катастроф в истории американской астронавтики.

Дайверы опустились на дно Атлантического океана в феврале для съемок телевизионной программы, они надеялись найти поисково-спасательный самолет, пропавший в 1945 году. В результате они обнаружили плоский металлический предмет. Но с уверенностью сказать, что это было, дайверы не могли и снова вернулись на это место в мае. Тогда они поняли, что им удалось обнаружить фрагмент "Челленджера", который взорвался 28 января 1986 года. В течение недель после катастрофы NASA искало обломки корабля в океане, но, по крайней мере, один обломок все это время оставался необнаруженным.

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK — HISTORY (@HISTORY) November 10, 2022

Открытие дайверов подтвердили и в NASA. Представители агентства изучили снимки места обнаружения обломков и подтвердили, что фрагмент действительно является частью "Челленджера". В агентстве до сих пор пытаются выяснить, обломком какой части шаттла является фрагмент. Исходя из большого количества красного цвета, это может быть фрагмент днища.