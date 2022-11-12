В Атлантическом океане нашли фрагмент космического корабля «Челленджер», взорвавшегося в 1986 году

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12.11.2022 03:22

Дайверы обнаружили у побережья штата Флорида (США) обломки космического корабля "Челленджер", взорвавшегося над Атлантическим океаном 36 лет назад.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на The New York Times.

В 1986 году погибли все семь членов экипажа, это одна из самых трагических катастроф в истории американской астронавтики.

Дайверы опустились на дно Атлантического океана в феврале для съемок телевизионной программы, они надеялись найти поисково-спасательный самолет, пропавший в 1945 году. В результате они обнаружили плоский металлический предмет. Но с уверенностью сказать, что это было, дайверы не могли и снова вернулись на это место в мае. Тогда они поняли, что им удалось обнаружить фрагмент "Челленджера", который взорвался 28 января 1986 года. В течение недель после катастрофы NASA искало обломки корабля в океане, но, по крайней мере, один обломок все это время оставался необнаруженным.

Открытие дайверов подтвердили и в NASA. Представители агентства изучили снимки места обнаружения обломков и подтвердили, что фрагмент действительно является частью "Челленджера". В агентстве до сих пор пытаются выяснить, обломком какой части шаттла является фрагмент. Исходя из большого количества красного цвета, это может быть фрагмент днища.

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