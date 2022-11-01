«Для вас остается лишь два варианта»: Генеральный штаб ВСУ обратился к белорусам и российским оккупантам с призывом сдаваться в украинский плен

Вооруженные Силы Украины обратились к военнослужащим российским оккупантам и гражданам Беларуси, которые могут быть втянуты в войну против Украины.

Видеообращение опубликовано на странице Генерального Штаба ВСУ в Facebook.

Сперва Генштаб обратился к гражданам Беларуси, которых могут заставить принять участие в войне путина против народа Украины и не иметь возможности отказаться выполнить этот приступный приказ.

- Перейдя государственную границу Украины, остановитесь в составе подразделения, заглушите моторы, разрядите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ. Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских и соседских отношений и будем благодарны за это, - сказано в обращении.

В свою очередь ВСУ гарантируют таким военнослужащим возможность мгновенного и свободного возвращения на родину. Однако, если те боятся преследования действующей белорусской власти украинскими власти могут предложить достойное пребывание на территории Украины, в специально оборудованных военных городках.

- Мы обеспечим вас необходимыми бытовыми условиями, питанием и медицинским обслуживанием, согласно норм ВСУ. Для связи с родными и близкими мы обеспечим вас телефонной связью и круглосуточным доступом к сети Интернет.

Техника сдавшихся в плен белорусов, будет находится в оборудованных камерах хранения, а военная техника - на специализированных стоянках. После окончания военного конфликта военные смогут обратно получить ее и беспрепятственно убыть не территорию Республики Беларусь.

Генштаб также обратился к военнослужащим российской федерации, напомнив, что попав на войну у них ест только два выхода: плен или гроб.

- Если вы захотите стать часть оккупационной армии - то для вас остается лишь два варианта. Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных, необходимую правовую и медицинскую помощь, возможность самим оповести ваших родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой после завершения конфликта или в результате обмена военнопленными. В противном случае вас ждет неминуемая смерть.

Для связи с представителями украинского командования желающие сдаться в плен могут связаться с единым центром приема обращений военнослужащих рф.

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