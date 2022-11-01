После отступления оккупантов с Херсона кремлевский идеолог Дугин «намекнул» на необходимость убийства путина

Один из ярких российских пропагандистов и идеологов «русского мира» Александр Дугин после провала оккупационной армии в Херсоне фактически озвучил призыв ликвидировать диктатора путина в случае дальнейших провалов рф на фронте.

Этим Дугин поделился в своем Telegram-канале, однако вскоре пост был удален.

В этом тексте Дугин дал понять, что считает Херсон последним допустимым «рубежом отступления» для армии рф в Украине, в то время как «власть в России больше ничего сдать не может. Лимит исчерпан».

Он также возложил на российскую власть ответственность за то, что «сдан русский город, столица одной из областей россии» (освобожденный вооруженными силами Укараины Херсон, - ПН).

«Власть. Она несет ответственность за это (отступление из Херсона, - ПН). В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех — народ, государство, людей — в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя нечистью или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда — его ждет судьба «царя дождей» (отсылка к книге Джеймса Фрэзера, где если царь не оправдывает ожиданий народа и в стране наступает продолжительная засуха, его до смерти забивают камнями, - ПН). У самодержавия есть и обратная сторона. Полнота власти при успехе, но и полнота ответственности за провал. А как вы хотели?», - написал он.

В свою очередь советник главы МВД Украины Вадим Денисенко уделил особое вниманием сравнению путина с «Царем дождей». По мнению Денисенко, «Дугин предлагает убить Путина».

«Де-факто Дугин предупреждает Путина: либо ситуация исправляется, либо Путина должны убрать», — написал он.

Напомним, как Land Cruiser Prado под управлением дочери Дугина Дарьи взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация «Национальная республиканская армия».

22 августа в фсбрф отчитались о «раскрытии» убийства Дарьи Дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб.

В Нацгвардии опровергли российский фейк о причастности «Азова» к убийству пропагандистки Дугиной. «Азов» также отрицал свою причастность к ликвидации дочери Дугина.