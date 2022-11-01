В Киеве патрульным понадобилась шоколадка, чтобы спасти девушку

В Киеве патрульные Александр Петрик и Евгений Торгонский помогли девушке, которой стало плохо.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

- Мне стало плохо, помогите, пожалуйста, - именно с такими словами обратилась прохожая к столичным патрульным.

Она сообщила, что у нее сахарный диабет, и ей становится плохо. Не теряя времени, инспекторы вызвали скорую и пригласили девушку в служебный автомобиль. Александр поддерживал с ней разговор, чтобы девушка оставалась в сознании, а напарник Евгений побежал в ближайший магазин за сладостями. Полицейские предложили ей сладкую воду и шоколад. До приезда медиков девушке стало лучше, поэтому от госпитализации она отказалась.