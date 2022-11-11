«Мы хотим, чтобы вся Украина понимала вклад Николаевщины»: В Киеве прошла фотовыставка «Николаев фронтовой»

На Михайловской площади в украинской столице прошла фотовыставка, посвящённая городу-герою Николаеву.
Видео с фотовыставки опубликовал народный депутат Украины и инициатор проекта Александр Пасечный.
По словам Пасечного, выставку «Николаев фронтовой» также думали назвать «Николаев несокрушимый».
- Была идея создать такую выставку, обратить внимание на те условия, в которых сейчас живут николаевцы, чтобы люди, которые в первую очередь считают что война закончилась - увидели, что Николаев страдает от ежедневных обстрелов агрессора, который разрушает гражданскую инфраструктуру, школы, детские сады, большую часть наших ВУЗов наших пострадала, практически все отели. К сожалению ситуация очень сложная и напряженная. Знаете, когда меня спрашивают как на Никоалевщине сейчас, я говорю: как первый месяц в Киеве. Когда было сложно, чтобы киевляне понимали, как сложно сейчас в Николаеве, - сказал он, подчеркнув, что планирует отвезти эту выставку и за пределы Украины.
Посетить на выставку также приехали глава Николаевского облсовета Анна Замазеева и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В частности, Замазеева добавила, что эта эмоциональная выставка в полной мере передает то, что чувствуют жители Николаева под российскими обстрелами.
- Мы сильные, мы эмоциональные, но мы хотим, чтобы вся Украина тоже понимала вклад Николаевской области.