«Украина всегда возвращает свое», - Зеленский об освобождении Херсона

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые освободили Херсон от оккупантов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Юг нашей страны, возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Остается еще совсем чуть-чуть – и начинаем заходить. Но специальные подразделения уже находятся в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое, – подчеркнул Президент.

- Я счастлив видеть, как люди - несмотря на все угрозы, репрессии и издевательства оккупантов - берегли украинские флаги, верили в Украину... И даже когда еще город не полностью очищен от вражеского присутствия - сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий российскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне. Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения.