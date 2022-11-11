Вся Николаевщина, кроме Кинбурна, освобождена от оккупантов, - Ким

Вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

“Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена”, - написал он в Telegram.

Отметим, что площадь Кинбурнского полуострова составляет 215 кв.км, это менее 1% от площади Николаевской области. Вместе с тем Кинбурн является одной из главных туристических и природных достопримечательностей Николаевщины.

Также Ким прокомментировал возможное восстановление подачи днепровской воды в Николаев.

“И да, водовод от Днепра под нашим контролем (но еще разминирование). Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве”, - сказал Ким.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что подачу воды из Днепра, из Херсона, будет непросто сразу восстановить.