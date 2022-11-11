ДТЭК пообещал помочь с восстановлением электроснабжения в Херсоне, где оккупанты разрушили всю энергосистему

Энергоходлинг ДТЭК готов предоставить «Херсоноблэнерго» необходимую помощь для быстрого возобновления энергоснабжения Херсона и освобожденных территорий области, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

– ДТЭК готов предоставить бригады, технику, материалы, чтобы помочь как можно быстрее восстановить энергообеспечение Херсона и освобожденных территорий области. Чтобы подать электричество как можно быстрее, хотя бы по графику, но подать, чтобы хоть чуть-чуть облегчить тяжесть ситуации, - сказал он в эфире «Суспільне. Новини» в пятницу, 11 ноября.

При этом он отметил, что российские оккупанты полностью разрушили всю энергосистему в Херсоне.

– Что касается херсонских сетей, то у нас есть часть накопленного оборудования, которое мы можем дать «Херсоноблэнерго», и его будет достаточно для первого восстановления, – объяснил Сахарук.

По его прогнозам, возобновление энергоснабжения может занять около месяца.

– Надо смотреть на характер разрушений. Но энергоснабжение Киевской области мы возобновили через 30 дней после деоккупации. Поэтому более или менее о таких сроках можно говорить и на освобожденных территориях Херсонской области и Херсона, – предположил исполнительный директор ДТЭК.

В то же время, он отметил, что возобновление энергоснабжения на освобожденных территориях должно стать приоритетом для всех, и необходимо консолидировать все усилия для этого.

– У нас мы говорим об отключении электроэнергии по графику, а сейчас нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожденный Херсон, там, где рашисты разрушили всю энергосистему. Там не то что графиков, там вообще нет электроэнергии, – описал ситуацию Сахарук.

Кроме того, он пояснил, что в настоящее время продолжаются ремонтные работы энергоинфраструктуры, попавшей под обстрел с 10 октября, а также в ночь на 11 ноября. По его словам, некоторые объекты были повреждены по два-четыре раза.